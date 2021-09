Calcio: Psv. Gotze prolunga suo contratto fino al 2024

Il tedesco era sbarcato in Olanda nel 2020 dopo il Dortmund ROMA (ITALPRESS) – Mario Gotze ha prolungato il suo contratto con il Psv Eindhoven di altre due stagioni, fino al 2024. Il 29enne centrocampista offensivo tedesco, autore dell'unico gol con cui la Germania battè l'Argentina nella finale dei Mondiali del 2014, era arrivato in Olanda nell'ottobre del 2020 da svincolato dopo la sua esperienza con il Borussia Dortmund. Gotze, ex Bayern Monaco, era in scadenza con il Psv nel 2022. (ITALPRESS). mc/red 06-Set-21 11:31