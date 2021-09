F.1: Hamilton omaggia Bottas “Sei stato il mio miglior compagno”

"Finiamo forte e otteniamo questo ottavo titolo per la squadra" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Sono immensamente orgoglioso di aver lavorato al fianco di Valtteri Bottas negli ultimi cinque anni. Insieme abbiamo fatto parte di una squadra che ha vinto quattro Campionati Costruttori, motivandoci a vicenda. È stato il miglior compagno di squadra con cui ho avuto il piacere di lavorare. La tua velocità e la tua resilienza sono state impressionanti, ma ciò che veramente ti distingue per me è la persona che sei. Sei più grande di quanto pensi e so che hai un brillante futuro davanti a te". Così su Instagram Lewis Hamilton, pilota inglese della Mercedes, saluta Valtteri Bottas, che lo affiancherà ancora fino a fine stagione prima di iniziare una nuova avventura in Alfa Romeo dal 2022. "Grazie Valtteri per tutto il supporto e lo straordinario contributo che hai dato a questa squadra. Ci mancherai. Ti auguro il meglio per il futuro – ha concluso Hamilton -. Finiamo forte e otteniamo questo ottavo titolo per la squadra". (ITALPRESS). mra/glb/red 06-Set-21 16:53