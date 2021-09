Mondiali2022: Sudamerica. Ok Uruguay e Perù, Cuadrado ‘salva’ Colombia

Lo juventino replica a Sanabria, pareggio senza reti tra Ecuador e Cile ROMA (ITALPRESS) – Nonostante l'assenza dei suoi attaccanti più titolati, e cioè Edinson Cavani (trattenuto in Inghilterra per motivi di salute) e Luis Suarez (infortunato), l'Uruguay ha firmato un bel successo contro la Bolivia (4-2) nella notte italiana nelle qualificazioni sudamericane per i Mondiali di Qatar 2022. La Celeste apre le marcature al 15' con Giorgian de Arrascaeta, autore di una doppietta su rigore al 67'. Il centrocampista del Real Madrid Federico Valverde sigla il secondo gol degli uruguaiani al 31' prima della rete di Augustin Alvarez Martinez (47'). Per i boliviani, doppietta di Marcelo Moreno (59' e 84'). Dopo otto partite, l'Uruguay occupa il 4° posto in classifica davanti alla Colombia, che ha pareggiato (1-1) sul terreno del Paraguay con un rigore dello juventino Juan Cuadrado (53'), che ha impattato il vantaggio del torinista Antonio Sanabria (40'). Terzo in classifica dietro Brasile e Argentina, la cui sfida è stata interrotta ieri sera dopo appena sette minuti a seguito dell'ingresso in campo delle autorita' sanitarie brasiliane, l'Ecuador è stato fermato in casa dal Cile sullo 0-0. Il Perù di Gianluca Lapadula, vincitore sul Venezuela (1-0, gol di Christian Cueva al 35') ultimo in graduatoria e in dieci dopo 38 minuti per l'espulsione dell'altro granata Tomas Rincon, ha colto l'occasione per scavalcare i cileni in classifica e assestarsi al 7° posto. (ITALPRESS). mc/red 06-Set-21 10:46