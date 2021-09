Tennis, Us Open: Sinner ko, Zverev è nei quarti

Il tedesco vince in tre set: 6-4 6-4 7-6 il punteggio NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Finisce negli ottavi di finale la corsa di Jannik Sinner agli Us Open, quarto e ultimo Slam stagionale in corso sul cemente newyorkese di Flushing Meadows. L'azzurro, testa di serie numero 13 del torneo, è stato nettamente sconfitto da Alexander Zverev, quarto favorito del seeding: 6-4 6-4 7-6(7) il punteggio in due ore e 25 minuti di gioco. Nei quarti il tedesco aspetta il vincente della sfida tra lo statunitense Reilly Opelka, testa di serie numero 22, e il sudafricano Lloyd Harris. (ITALPRESS). pal/red 06-Set-21 20:42