Volley: Europei. Terza vittoria per gli azzurri, 3-1 alla Bulgaria

Giannelli e compagni a punteggio pieno, mercoledì sfidano la Slovenia OSTRAVA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Terza uscita e terza vittoria per l'Italvolley maschile ai Campionati Europei. A Ostrava, nel match valido per la terza giornata del Girone B, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno superato la Bulgaria per 3-1. Questi i parziali: 25-19, 25-18, 17-25, 25-12. Bene Simone Giannelli e compagni nei primi due set; poi qualche distrazione degli azzurri ha permesso al team allenato da "il Professore" Silvano Prandi di vincere la terza frazione. Infine, la squadra di De Giorgi ha ripreso il comando del gioco e ha chiuso la pratica al quarto parziale. Domani la "nuova" Nazionale italiana, priva di Osmany Juantorena, che ha "salutato" la maglia azzurra, e dell'infortunato Ivan Zaytsev, riposerà, prima di tornare in campo mercoledì, alle 15.45, contro la Slovenia. Giovedì, infine, l'ultimo impegno del raggruppamento per gli azzurri, opposti alla Repubblica Ceca. (ITALPRESS). pdm/red 06-Set-21 17:40