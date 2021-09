Calcio: Euro u.21. Nicolato “Passo in avanti, abbiamo iniziato bene”

"Non era facile fare risultato contro Lussemburgo e Montenegro", dice il tecnico degli azzurrini VICENZA (ITALPRESS) – "Non era facile fare risultato contro Lussemburgo e Montenegro, siamo felici per la vittoria e perché c'è stato un passo in avanti". Lo ha detto Paolo Nicolato dopo la vittoria dell'Italia Under 21 che, in un match valido per le qualificazioni europee, ha battuto al Menti il Montenegro per 1-0 grazie a una rete di Colombo. Gli azzurrini rischiano pochissimo per 90' ma nel recupero concedono un contropiede pericoloso. Ma Nicolato taglia corto: "Ci manca esperienza in queste situazioni ma è normale se consideriamo che due subentrati sono arrivati ieri – ha detto alla Rai – Siamo già contenti del loro comportamento". Ora l'Italia è seconda, a punteggio pieno e ad un punto dalla Svezia capolista ma con una partita in meno: "Nel prossimo turno avremo partite delicate, dovremo andare in Bosnia. È ancora lunga ma abbiamo cominciato bene", ha concluso Nicolato. (ITALPRESS). spf/ari/red 07-Set-21 19:39