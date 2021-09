Calcio: Manchester United. Ronaldo torna ad allenarsi a Carrington

L'attaccante accolto dal tecnico Solskjaer, suo ex compagno di squadra MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Cristiano Ronaldo è tornato al Carrington Training Centre, quartier generale del Manchester Uited e ha svolto oggi il primo allenamento con i nuovi compagni. L'attaccante portoghese, dopo la parentesi in Nazionale, salutata in anticipo (il giocatore era diffidato ed è stato ammonito contro l'Irlanda) con il permesso del ct Fernando Santos, è stato accolto oggi da Ole Gunnar Solskjaer, attuale tecnico dello United e suo ex compagno di squadra, per il suo ritorno nel club inglese dove era "esploso" fra il 2003 e il 2009. A ruota Ronaldo, acquistato dai red devils a fine mercato dalla Juventus, ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni. Vestirà nuovamente la "mitica" maglia numero 7 dello United, già indossata dallo stesso portoghese, oltre che da George Best, Eric Cantona e David Beckham. (ITALPRESS). pdm/red 07-Set-21 18:45