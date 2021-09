ILBE annuncia l’inizio delle riprese di “MUTI” con Morgan Freeman

Iervolino and Lady Bacardi Entertainment (ILBE) – azienda specializzata nella produzione di contenuti cinematografici, televisivi, web series e short content, quotata sul mercato AIM Italia e precedentemente denominata Iervolino Entertainment – comunica l’avvio della produzione di “Muti”, interpretato dal Premio Oscar Morgan Freeman, Cole Hauser e Vernon Davis.

SINOSSI:

Incapace di processare il lutto per la morte della figlia, il Detective Lukas (Cole Hauser), a pochi giorni dalla pensione, si lancia nella drammatica caccia ad un serial killer misterioso che uccide secondo un brutale rituale tribale: il Muti. Un viaggio che lo porterà anche a Roma, dove cercherà l’aiuto dell’ispettore Lavazzi. L’unico che però può aiutare Lukas è il Professor Mackles (Morgan Freeman), antropologo di origine africana che nasconde un inconfessabile segreto.

Il film sarà diretto da George Gallo, Francesco Cinquemani e Luca Giliberto. Direttore della Fotografia sarà Andrzej Sekula (Le Iene, Pulp Fiction, American Psycho). L’inizio delle riprese del film è previsto in Mississippi (USA), per proseguire successivamente in Italia. Una sceneggiatura di Bob Bowersox, Jennifer Lemmon, Francesco Cinquemani, Giorgia Iannone, Luca Giliberto e Ferdinando Dell’Omo basata su un soggetto di Joe Lemmon, Francesco Cinquemani e Giorgia Iannone.

“Muti” è prodotto da Andrea Iervolino e Monika Bacardi. Redbox ha acquisito i diritti di distribuzione USA e Canada, mentre WWPS quelli worldwide, ad esclusione di Italia, USA e Canada.

Andrea Iervolino ha commentato: “Sono davvero entusiasta per l’avvio di questo progetto, che vede il coinvolgimento di autori di nazionalità italiana, per un film italiano destinato al mercato globale. Sono anche felice di poter lavorare nuovamente con Morgan Freeman, già protagonista di una nostra passata produzione. È tra gli attori più apprezzati di Hollywood. Determinante per la nostra produzione è stato anche l’accordo con RedBox, società Americana leader del settore.

Iervolino and Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (ILBE) è una global production company, precedentemente denominata Iervolino Entertainment (IE), fondata da Andrea Iervolino e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi tra cui film, TV-show, web series e molto altro. Specializzata in cinema Made in Italy per il mercato internazionale, ILBE lavora sulla base del modello di business utilizzato dalle principali major hollywoodiane e può vantare rapporti con partners internazionali di primario standing che, oltre a garantire ricavi provenienti dalla cessione delle licenze, consentono lo sfruttamento perpetuo di nuove ed esistenti intellectual properties per la produzione di contenuti esclusivi tramite diritti di remake, sequel e altri prodotti derivanti dal web. Dal 2019 ILBE ha impostato la sua produzione principalmente sulle web series animate in formato short content per dispositivi mobile, con episodi da 5 minuti l’uno, aprendo una nuova finestra sul mondo dell’entertainment e una visione avanguardista sul futuro della fruizione dei contenuti. La Società opera anche attraverso società controllate come Arte Video per la post produzione e Red Carpet per la divisione “celebrity management”.