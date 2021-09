Mondiali2022: Nazionale. Insigne “Serve serenità, gruppo nostra forza”

Verso la Lituania: Zaniolo e Immobile non si sono allenati con il gruppo REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – "Nelle due gare precedenti abbiamo creato tanto e non siamo stati precisi sotto porta, ma dobbiamo stare tranquilli. Non dobbiamo buttarci giù, dispiace non aver vinto ma non dobbiamo fare troppo 'casino'. Domani sicuramente faremo gol e una prestazione migliore". Così Lorenzo Insigne, attaccante della Nazionale, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 contro la Lituania. "In Italia si dimentica subito ciò che si è fatto? Dobbiamo stare sereni, sappiamo che la nostra forza è il gruppo, non dobbiamo farci condizionare da nessuno. Lavorando ci toglieremo soddisfazioni", ha aggiunto l'attaccante azzurro. Intanto, nel corso della rifinitura svoltasi questo pomeriggio Immobile e Zaniolo non hanno preso parte alla seduta. L'attaccante della Lazio non ha preso parte all'allenamento a causa di un affaticamento muscolare, mentre il centrocampista della Roma ha subìto una contusione alla coscia sinistra nel corso della gara Svizzera-Italia. (ITALPRESS). (ITALPRESS). mra/ari/red 07-Set-21 18:06