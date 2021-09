Calcio: Real. Presentato Camavinga “Il giorno più bello della mia vita”

Il centrocampista arriva dal Rennes: "Vengo per imparare dai migliori" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Sono molto felice, penso ai problemi che ho avuto e oggi mi sento molto emozionato". Così Eduardo Camavinga, nuovo centrocampista del Real Madrid, arrivato da pochi giorni dal Rennes per circa 31 milioni di euro più bonus. "Vengo per imparare e poi devo dimostrare all'allenatore che sono pronto – ha spiegato il giovane classe 2002 francese -. La concorrenza dei giocatori mi motiva molto, avrò la possibilità di apprendere molto dai miei compagni". Tra le sue caratteristiche principali ci sono aggressività e tecnica: "E' vero che sono un giocatore giovane. Forse ho bisogno di un po' tempo per adattarmi, o forse no. Io mi sento preparato. Posizione? Mi piace giocare davanti la difesa, ma sono in grado di adattarmi anche ad altre posizioni". Obiettivi chiari e voglia di mettersi in mostra: "L'idea è quella di giocare più minuti possibile. Oggi è uno dei giorni più belli della mia vita. Quando ho scoperto che potevo giocare nel Real e imparare dai migliori, non ci ho pensato due volte a dire sì". Camavinga ha scelto il numero 25. (ITALPRESS). mra/ari/red 08-Set-21 16:02