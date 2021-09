Calcio: Serie A. Napoli-Juve a Irrati, Chiffi per Milan-Lazio

Designati gli arbitri della 3^ giornata: Orsato per Sampdoria-Inter ROMA (ITALPRESS) – Sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia a dirigere il big match della terza giornata di Serie A tra Napoli e Juventus, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Maradona. Con lui gli assistenti Passeri e Costanzo, quarto uomo Ayroldi mentre al Var ci sarà Mariani. L'altra sfida di vertice del terzo turno tra Milan e Lazio è stata invece affidata a Daniele Chiffi di Padova: assistenti Liberti e Galetto, quarto uomo Zufferli, al Var Mazzoleni. Il programma della terza giornata si aprirà sabato alle ore 15 con Empoli-Venezia, diretta da Rapuano. Marini di Roma 1 arbitrerà Atalanta-Fiorentina (sabato alle 20.45), mentre la sfida tra Sampdoria e Inter, in programma domenica alle 12.30, è stata affidata a Orsato. Designati infine Pairetto per Cagliari-Genoa, Guida per Spezia-Udinese, Aureliano per Torino-Salernitana, Sozza per il posticipo di domenica sera alle 20.45 tra Roma e Sassuolo e infine Pezzuto per Bologna-Verona, partita in programma lunedì alle 20.45. (ITALPRESS). pal/red 08-Set-21 12:25