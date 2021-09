F.1: Alfa Romeo, Kubica sostituirà Raikkonen anche a Monza

Il finlandese fermato ancora dal Covid-19 MONZA (ITALPRESS) – Robert Kubica correrà in Alfa Romeo il Gran Premio d'Italia al posto di Kimi Raikkonen. Lo annuncia in una nota la stessa scuderia spiegando che il pilota finlandese, già fuori causa lo scorso weekend in Olanda perchè positivo al Covid-19, è ancora in isolamento nella sua abitazione e non ha ricevuto il via libera delle autorità sanitarie per tornare in pista. Kubica, dunque, affiancherà di nuovo Antonio Giovinazzi come a Zandvoort dove ha chiusto al 15esimo posto. (ITALPRESS). glb/red 08-Set-21 18:24