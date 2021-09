Calcio: Juve. Chiesa non va a Napoli, Allegri aspetta i sudamericani

Risonanza magnetica negativa per l'attaccante che per precauzione non verrà comunque convocato TORINO (ITALPRESS) – La Juventus giocherà a Napoli senza Federico Chiesa. Ad annunciare l'assenza dell'attaccante per l'anticipo di è stata la stessa società bianconera con una nota nella quale spiega che stamani il giocatore "è stato sottoposto presso il JMedical a risonanza magnetica risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli". Una trasferta complicata per la Juventus non solo per l'inizio difficile di campionato che mette ancor più pressione sul gruppo, ma anche per le difficoltà che gli impegni delle nazionali hanno riservato a Massimiliano Allegri: a due giorni dalla gara dello Stadio Diego Armando Maradona, infatti, l'allenatore juventino deve ancora recuperare alcuni dei suoi giocatori e la formazione iniziale rimane più che mai un rebus. Intanto oggi la squadra ha svolto "esercitazioni tecniche di reparto per la difesa, didattiche e in situazione". Domani, vigilia della partita in terra campana, la squadra si allenerà al pomeriggio preceduta alle 12 dalla conferenza stampa del tecnico. Al termine della seduta, partenza per il capoluogo campano. (ITALPRESS). ma/ari/red 09-Set-21 20:03