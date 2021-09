Calcio: Ligue 1, -1 per Nizza ma gara contro Marsiglia va rigiocata

La partita sarà disputata in campo neutro e a porte chiuse PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nizza-Marsiglia andrà rigiocata, anche se in campo neutro e a porte chiuse. Questa la decisione della commissione disciplinare di Ligue 1 sui fatti del 22 agosto quando il match è stato sospeso al 74' sull'1-0 per il Nizza per l'invasione di campo dei tifosi di casa. A far scoppiare il caos una bottiglietta partita dagli spalti all'indirizzo di Payet, che ha reagito riscagliandola verso la tribuna e provocando la rabbiosa reazione dei tifosi dell'Ultras Populaire Sud. La Disciplinare ha punito anche il Nizza con due punti di penalizzazione – di cui uno con la condizionale – e tre gare a porte chiuse, una delle quali già scontata il 28 agosto contro il Bordeaux mentre una seconda sarà quella con l'OM. Per quanto riguarda i singoli, un turno di squalifica (sospeso) per Payet, due giornate al compagno di squadra Alvaro Gonzalez mentre il preparatore atletico del Marsiglia, Pablo Fernandez, è stato sospeso fino al 30 giugno per aver colpito un tifoso. (ITALPRESS). glb/red 09-Set-21 09:58