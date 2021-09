Calcio: Samp. Gabbiadini “Recupero ok, Caputo grandissimo attaccante”

"Non so quando tornerò a disposizione, ma sta andando tutto bene", dice l'attaccante doriano GENOVA (ITALPRESS) – "Non so quando tornerò a disposizione, non voglio dare tempi sbagliati, lavoriamo giorno dopo giorno". Così l'attaccante blucerchiato, Manolo Gabbiadini, durante la presentazione di Sampdoria Biosafe, un progetto nato con l'obiettivo di creare uno standard di sanificazione del centro sportivo "Mugnaini" di Bogliasco e di tutti gli ambienti societari attraverso Biovitae, una rivoluzionaria tecnologia di illuminazione microbicida no UV. L'attaccante si era infortunato nella prima partita di campionato alla caviglia: "Una distorsione. Adesso ho un protocollo da seguire insieme ai dottori e ai fisioterapisti e preparatori, farò degli accertamenti a breve ma sta andando tutto bene". Poi un commento sull'arrivo di Francesco Caputo: "E' un grandissimo attaccante e ci può dare una mano. Sarà un campionato lungo abbiamo bisogno di tutti". (ITALPRESS). ege/ari/red 09-Set-21 14:48