Bronzo per Evenepoel, sesto l'altro azzurro Affini TRENTO (ITALPRESS) – Filippo Ganna ha vinto la medaglia d'argento nella prova a cronometro agli Europei di Trento. L'azzurro, iridato in carica, ha coperto la distanza dei 24 chilometri del tracciato, con partenza e arrivo a Trento, in 24'38", a 8" dallo svizzero Stefan Kung, che si è laureato campione. Bronzo per il belga Remco Evenepoel, terzo a 14" dal vincitore; sesto Edoardo Affini a 38". (ITALPRESS). mc/red 09-Set-21 17:16