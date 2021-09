Ciclismo: Europei. Oro Guazzini nella crono donne u23, bronzo Pirrone

La toscana infligge quasi 40" alla grande favorita Hanna Ludwig TRENTO (ITALPRESS) – Inizia al meglio la seconda giornata per l'Italia sulle strade di Trento, agli Europei di ciclismo su strada, con Vittoria Guazzini che conquista il successo nella crono U23 femminile, battendo di quasi 40" la tedesca e grande favorita Hanna Ludwig. Sul podio c'è spazio anche per Elena Pirrone, che chiude a 7" dall'argento. Per le avversarie non c'è stato scampo, con l'atleta toscana che ha spinto al massimo sin dalle prime pedalate e ha dettato il ritmo lungo tutto il tragitto di 22,4 km dal Muse all'arrivo a Piazza delle Donne Lavoratrici, guidando all'intertempo e mantenendo il vantaggio fino al traguardo. Entrambe le azzurre si erano già affermate a livello europeo nella categoria Junior di specialità, con la Guazzini vincitrice nel 2018. (ITALPRESS). glb/com 09-Set-21 10:40