Tennis: Giorgi “Obiettivo di fine stagione è entrare fra prime 32 Wta”

La numero 1 azzurra "In futuro vorrei insegnare ai bimbi questo sport" FIRENZE (ITALPRESS) – "Sono più che soddisfatta ma non mi accontento mai. Adoro il tennis: ho detto che è il mio lavoro ma lo amo. Una volta finito però ho altre cose a cui pensare, come la mia famiglia, e non ho rimpianti. Dopo Tokyo sono stata a casa soltanto due giorni; sono felice di stare assieme alla mia famiglia ora". Lo ha detto la tennista Camila Giorgi, a margine della presentazione di una iniziativa che si svolgerà martedì prossimo al Circolo del Tennis delle Cascine a Firenze. "Fra due settimane partirò per Chicago e poi parteciperò al torneo di Indian Wells. Mancano quattro tornei e poi è finita la stagione. Arrivare fra le prime 32 del ranking (per poter essere testa di serie nei Major, ndr.) è il mio obiettivo ma spero di guadagnare più di 4 posti rispetto al mio attuale ranking", ha aggiunto la miglior tennista azzurra, al momento numero 36 del mondo. "Mi piacerebbe in futuro insegnare alle bambine e ai bambini questo sport, che è incredibile, perché in parte è anche vita. Col tennis vivi situazioni che poi accadono simili anche nella vita", ha concluso la Giorgi. (ITALPRESS). lc/pdm/red 09-Set-21 14:21