Calcio: Dionisi “Dalla D a Mou ma in Serie A non sono fuori luogo”

"Fortunatamente non sarò io contro lui ma il Sassuolo contro la Roma" SASSUOLO (MODENA) (ITALPRESS) – "Dalla D a Mourinho ma in Serie A non mi sento fuori luogo". Così il tecnico Sassuolo, Alessio Dionisi, dalle colonne del "Corriere dello Sport", a poco più di 48 ore dal match dei neroverdi contro la Roma. "Mourinho ha segnato la storia del calcio e quando smetterà lascerà una traccia indelebile, avendo vinto due Champions con due formazioni non favorite, come il Porto e l'Inter. Ha un grande carisma e indubbie capacità. E' uno dei migliori del ventunesimo secolo. Fortunatamente domenica non sarò io contro lui ma il Sassuolo contro la Roma", ha aggiunto Dionisi. "Non vedo l'ora di stringere la mano al tecnico portoghese. Quando l'Inter fece il triplette io ero nella Tritium e vincemmo il campionato di Serie D", ha puntualizzato l'attuale allenatoe del Sassuolo. (ITALPRESS). pdm/red 10-Set-21 10:02