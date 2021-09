Calcio: Fiorentina. Italiano “Preparato match duro in maniera anomala”

Il tecnico viola: "Dobbiamo adeguarci come tutti alle difficoltà" FIRENZE (ITALPRESS) – In vista della partita di domani contro l'Atalanta "piano piano sono arrivati tutti i nazionali, mancano i sudamericani che arriveranno domani, e per quanto riguarda il loro utilizzo vediamo… Gli altri si sono aggregati dopo qualche giorno dove abbiamo lavorato in pochi, dove abbiamo preparato una partita così difficile in maniera anomala, però queste difficoltà ce l'hanno tutte e dobbiamo adeguarci". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida di campionato in programma domani a Bergamo fra Atalanta e Fiorentina. La Fiorentina attende fra stasera e domani il ritorno in Italia degli argentini Nico Gonzalez e Martinez Quarta, ed il cileno Pulgar. "E' difficile preparare una partita così complicata per noi in così poco tempo, pero' fra ieri, oggi e la rifinitura dobbiamo cercare di essere veloci e svegli – ha aggiunto Italiano – Dispiace perché forse serviva qualche giorno in più, però è un problema che riguarda tutti e cercheremo di sbagliare il meno possibile". (ITALPRESS). lc/mc/red 10-Set-21 14:38