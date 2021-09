Calcio: Neymar sui social “Grassoccio ma bravo col pallone”

Il brasiliano punta ora il record di Pelé relativo ai gol in verdeoro RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Se Lionel Messi ha battuto il record di Pelé come miglior goleador di sempre nelle Nazionali sudamericane, il suo compagno di club Neymar ha firmato pure il suo primato. Dopo il gol contro il Perù di questa notte in maglia verdeoro, Neymar è ora il giocatore del Brasile con più reti nelle qualificazioni per i Mondiali: è a quota 12. Ora è a caccia di Pelé anche lui, come miglior marcatore assoluto dei verdeoro (69 per Neymar contro i 77 gol di "O Rei"). Il brasiliano ha quindi risposto, via Instagram, alle critiche ricevute, ironizzando con la stampa, che aveva parlato del suo peso. Neymar mostra fiero gli addominali, postando una foto con un chiaro commento: "Grassoccio ma bravo con il pallone". (ITALPRESS). pdm/red 10-Set-21 11:43