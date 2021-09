Calcio: Vidal “Giocare ogni tre giorni è follia”

Il centrocampista si sfoga dopo il ko del suo Cile contro la Colombia ROMA (ITALPRESS) – "La Colombia diventa forte così: è un inferno giocare qui. In più penso che 3 partite in 8 giornate ci abbiano ucciso. Giocare ogni tre giorni è una follia". Così Arturo Vidal, centrocampista della Nazionale del Cile, dopo il ko estrerno, per 3-1, contro la Colombia nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. "Non so quante ore di volo abbiamo fatto ma ormai è andata. Adesso pensiamo a riposare e a preparare al meglio i prossimi impegni", ha aggiunto il calciatore in forza all'Inter, parlando ai media cileni. (ITALPRESS). mra/pdm/red 10-Set-21 13:13