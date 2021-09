Calciomercato: Sassuolo. Stampa, Leicester cerca Berardi per gennaio

Nuova indiscrezione dall'Inghilterra: Brendan Rodgers vuole l'azzurro SASSUOLO (MODENA) (ITALPRESS) – Domenico Berardi sta per tornare protagonista col "suo" Sassuolo, come afferma il tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi. Ma il laterale azzurro è sempre al centro di tante voci di calciomercato. Dall'Inghilterra, e precisamente dal "Daily Mail", arriva una nuova indiscrezione, secondo la quale il Leicester avrebbe contattato il Sassuolo. Il club britannico intende anticipare i tempi in vista del mercato di gennaio con l'obiettivo prioritario di portare Berardi alla corte di Brendan Rodgers, in Premier. (ITALPRESS). pdm/red 10-Set-21 10:56