Ciclismo: Dumoulin investito in allenamento “Stagione finita”

Frattura al polso destro per l'olandese, che salterà i Mondiali ROMA (ITALPRESS) – Tom Dumoulin, è stato investito ieri, da una autovettura, durante una sessione di allenamenti. Il ciclista olandese ha dunque chiuso la stagione e salterà gli imminenti Mondiali. Lo stesso Dumoulin ha affermato di essere "davvero deluso". "E' un peccato, perché finalmente ero tornato competitivo. Anche durante l'ultimo allenamento mi sentivo 'forte'. Ero certo di poter correre un altro mese a buoni livelli", ha chiarito l'olandese del team Jumbo-Visma. Sarà necessario, secondo quanto riporta la stampa francese, un intervento chirurgico per mettere a posto il polso destro, dopo la frattura riportata per via dell'incidente. (ITALPRESS). pdm/red 10-Set-21 10:32