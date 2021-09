F.1: Ferrari. Binotto “Nel 2022 saremo più veloci e più in alto”

"La power unit per l'anno prossimo sta nascendo con scelte coraggiose" MONZA (ITALPRESS) – "La Ferrari c'è, nel 2022 saremo più veloci e più in alto". Lo aveva già detto esattamente un mese fa dalle colonne de "La Gazzetta dello Sport". Lo ha ripetuto oggi, da quelle de "La Repubblica". A parlare è Mattia Binotto, il direttore sportivo della Scuderia Ferrari, alla vigilia del Gp d'Italia, in scena a Monza. "La power unit per l'anno prossimo sta nascendo con scelte coraggiose: sarà tutto innovativo", ha precisato il team principal del "Cavallino". "La nostra è una squadra giovane, che ormai si è fatta le ossa. Stiamo lavorando e miglioriamo. Ci sono tanti elementi per far sì che il 2022 sia ancora un anno di progresso per noi. Non saremo la sorpresa alla Marcell Jacobs, perché siamo un team che ha dimostrato di avere un certo valore: nel 2017 e 2018 lottavamo per il titolo. Forse siamo più la 'Scuderia infortunata' alla Gianmarco Tamberi, che dopo un 2020 terribile vuole tornare in alto. Di certo siamo come l'Italia di Roberto Mancini, un tecnico che fonda le sue squadre sul concetto dell'armonia del gruppo", ha chiarito Binotto. (ITALPRESS). pdm/red 10-Set-21 10:22