Motomondiale: Gp Aragon. Miller vola nelle libere, sorpresa Crutchlow

L'australiano il più veloce, 36enne britannico segna il terzo tempo ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jack Miller vola nella seconda sessione di libere di MotoGP nel GP di Aragon. Sul circuito spagnolo, l'australiano della Ducati chiude il miglior giro del pomeriggio in 1'47"613 davanti ad Aleix Espargaro (Aprilia, +0"273) e a un sorprendente Cal Crutchlow che, in sella alla Yamaha ufficiale, è terzo (+0"284). A seguire un trenino di Ducati con Johann Zarco, Jorge Martin e Pecco Bagnaia, tutti davanti al leader del Mondiale Fabio Quartararo. Ottavo nella classifica combinata Marc Marquez, scivolato nel corso delle FP2 ma tornato regolarmente in pista. Lo spagnolo, primo in FP1 si è poi risparmiato, concentrandosi sull'assetto da gara. Nella top ten anche Enea Bastianini, decimo con la sua Ducati. Decisamente dietro Valentino Rossi, solamente al 19° posto nella graduatoria delle due sessioni. "L'anno scorso in entrambi i Gran Premi abbiamo avuto un po' di problemi, ora siamo tornati ad avere un bel feeling. Il tracciato mi piace e la moto sta andando bene, penso che abbiamo ancora un po' di margine per migliorare. Non vedo l'ora di giocare un po' di più con il setting, adesso sappiamo dove vogliamo andare", ha detto Jack Miller dopo le prove libere di oggi. (ITALPRESS). spf/pdm/red 10-Set-21 16:27