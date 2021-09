Rfi si aggiudica il premio Pimby Green 2021 per la Napoli-Bari

MILANO (ITALPRESS) – Un'infrastruttura di mobilità strategica per il Sud, altamente sostenibile, accolta con favore dal territorio e dalle sue comunità. Un'opera Pimby: Please in my back yard. Grazie al progetto della nuova linea AV/AC Napoli – Bari, a cui sono state riconosciute queste importanti caratteristiche, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) è fra i vincitori del Premio Pimby Green 2021. A ritirarlo, a Milano, nella cornice del Theatre, l'amministratrice delegata e direttrice generale di RFI Vera Fiorani. A consegnarlo Chicco Testa, presidente di Fise Assoambiente, l'associazione promotrice dell'iniziativa che rappresenta a livello nazionale e comunitario le imprese private che gestiscono i servizi ambientali. A condurre la serata, che ha visto la consegna di undici premi ad altrettanti progetti industriali e imprenditoriali e ad iniziative innovative e sostenibili, Ilaria D'Amico. "Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che premia il nostro impegno nel realizzare infrastrutture altamente sostenibili per la più sostenibile delle mobilità, quella ferroviaria" – ha commentato Fiorani -. La Napoli-Bari ne è un esempio concreto. Questa fondamentale opera per il sud Italia e per tutto il Paese ha conseguito la certificazione Envision con il massimo livello raggiungibile (Platinum) per il progetto della tratta Frasso Telesino-San Lorenzo Maggiore. La Napoli-Bari è in assoluto la prima in Europa a ottenere questi protocolli Envision che consentono di comprendere a fondo quali impatti sul territorio possono generare le opere in costruzione. La certificazione Envision, già applicata largamente all'estero, ci ha permesso cosi di verificare e attribuire un valore tangibile alla sostenibilità economica, ambientale e sociale di questa infrastruttura, fortemente voluta dalle comunità locali". La nuova linea Napoli-Bari, di cui il Rete Ferroviaria Italiana è committente, ha un costo complessivo di 5,8 miliardi di euro ed è parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia- Mediterraneo. Entro il primo semestre del 2027, alla conclusione dei lavori, faciliterà gli spostamenti da Bari verso Napoli e Roma. Sarà possibile andare da Bari a Napoli in 2 ore e fino a Roma in 3 ore. Prima di allora arriveranno progressive riduzioni dei tempi di viaggio, grazie all'apertura per fasi dei nuovi tratti di linea, con l'avvio del nuovo collegamento diretto Napoli-Bari già nel 2023. A giugno 2021 RFI ha aggiudicato l'ultimo appalto della Napoli-Bari (lotto Hirpinia-Orsara), tutti i cantieri saranno quindi operativi entro l'anno. Per portare a compimento un'opera rispettosa dell'ambiente, volano di sviluppo economico e sociale nella fase di realizzazione e in quella di utilizzo, sostenibile in tutt'e tre le accezioni. E, come ha sottolineato Chicco Testa, la più meridionale tra le iniziative e i progetti premiati quest'anno. (ITALPRESS). fsc/com 10-Set-21 12:53