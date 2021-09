Calcio: Dalla Spagna “Pogba preferisce Real a Juve e Psg”

Il francese è in scadenza di contratto col Manchester United MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dal rosso al bianco. Paul Pogba è in scadenza col Manchester United a fine stagione, non ha ancora rinnovato e il suo futuro appare sempre più lontano dall'Old Trafford. Secondo il "Mundo Deportivo", il centrocampista francese avrebbe deciso di proseguire la carriera al Real Madrid, arrivando da svincolato come il connazionale Kylian Mbappè (ottimismo sulla sua firma, oltre a un contratto di sei anni a 30 milioni di euro netti a stagione percepirebbe un premio alla firma di 60-80 milioni, stando al quotidiano "Abc"). Fonti francesi e inglesi assicurano che Pogba vuole solo i blancos, preferendo la destinazione madrilena a Juventus e Paris Saint Germain, le altre due squadre sulle sue tracce. Lo United, però, non demorde e spera di convincere il giocatore a rinnovare. In caso contrario potrebbe decidere di cederlo a gennaio per non perderlo a zero. Già nell'estate 2019 il Real, su richiesta di Zidane, si era fatto sotto per Pogba ma lo United aveva fissato il prezzo del cartellino a 150 milioni di euro. Ora, con l'aiuto di Mino Raiola – agente anche di Haaland, altro grande obiettivo del Real -, Pogba potrebbe finalmente firmare con gli spagnoli. (ITALPRESS). glb/red 11-Set-21 13:43