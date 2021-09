Calcio: D’Aversa “Inter favorita per il titolo, serve la migliore Samp”

"Partita da affrontare al massimo delle proprie potenzialità", dice il tecnico blucerchiato GENOVA (ITALPRESS) – "I nerazzurri hanno cambiato tanto, in campo e in panchina, ma restano i grandi favoriti per la vittoria del campionato". Così Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro l'Inter. Un match difficile per i blucerchiati, ma allo stesso tempo molto stimolante: "Noi dovremo scendere in campo con la stessa attenzione messa in campo con Milan e Sassuolo, cercando di limitare gli errori e provando a essere più precisi sotto porta. Per provare a invertire il pronostico ci vorrà la miglior Samp: queste partite vanno affrontate al massimo delle proprie potenzialità". Tra i temi trattati da D'Aversa anche quello relativo al mercato con la Sampdoria che ha concluso, nel rush finale, operazioni importanti come quelle che hanno portato ad indossare la maglia blucerchiata a Francesco Caputo e giovani di talenti come Riccardo Ciervo, Radu Dragusin e Mohammed Ihattaren. "Per fortuna è finito perché lavorare nell'incertezza non è mai semplice, anche se devo fare i complimenti ai ragazzi che non si sono fatti condizionare dalle tante voci circolate – ha dichiarato l'allenatore ex Parma -. Ringrazio il presidente e i direttori sportivi perché hanno operato al meglio: cogliendo l'opportunità di andare a prendere un attaccante di primissimo piano come Caputo, che avevo già cercato invano in passato, oltre a giovani di talento ma soprattutto hanno resistito alle richieste per quei calciatori che sembravano destinati a partire", ha concluso D'Aversa. (ITALPRESS). mra/ari/red 11-Set-21 14:09