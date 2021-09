Calcio: Fifa. Via libera a giocatori sudamericani Premier League

Risolta la grana nata coi club inglesi per la finestra internazionale ROMA (ITALPRESS) – La Fifa consentirà ai calciatori sudamericani della Premier League, in particolare ai brasiliani, di giocare questo fine settimana con i rispettivi club. La minaccia incombeva sulle società inglesi che si erano rifiutate di rilasciare i nazionali interessati dalle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022 durante la finestra internazionale chiusa venerdì. Le federazioni sudamericane avrebbero così rinunciato a richiedere alla Fifa di vietare ai club inglesi di schierare i giocatori interessati per un periodo di cinque giorni aggiuntivi, come era stato discusso a metà settimana su iniziativa della federazione brasiliana. I club inglesi si erano rifiutati di lasciar partire i propri giocatori perché avrebbero dovuto osservare una quarantena di 10 giorni al loro ritorno nel Regno Unito in caso di partite giocate in paesi a rischio nella lista rossa Covid-19 del governo britannico. A seguito di discussioni con Fifa, Federazione inglese e Premier League, le federazioni di Brasile, Cile, Messico e Paraguay hanno quindi rinunciato a questo divieto automatico di cinque giorni che avrebbero potuto invocare. (ITALPRESS). mc/red 11-Set-21 10:33