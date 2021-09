Calcio: Gasperini “Su scelte arbitrali non si capisce niente”

Il tecnico dell'Atalanta "Mercato? Mi aspettavo qualcosa in attacco" BERGAMO (ITALPRESS) – "Non abbiamo regalato il primo tempo alla Fiorentina, sono felice della prestazione. Ci sono stati episodi pesanti sfavorevoli che hanno condizionato la gara. Non si capisce più niente, serve chiarezza sugli episodi arbitrali". Parola di Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta casalinga della sua Atalanta contro la Fiorentina per 2-1. Quattro punti dopo tre partite per i bergamaschi ma il tecnico è ottimista: "Gli equilibri cambiano e bisogna saper adattarsi. Lo faremo bene anche quest'anno, la squadra farà bene – ha detto a Sky Sport – L'Atalanta è stata completata nei reparti, abbiamo sostituito tutti i partenti, abbiamo acquistato calciatori di qualità come Zappacosta e Koopmeiners. Mi aspettavo qualcosa di più in attacco dal mercato ma la società non ci è riuscita. Da tre anni giochiamo con gli stessi attaccanti, ma riprenderemo a segnare. E adesso bisogna giocare, recuperare Muriel e la qualità di Ilicic e Malinovskyi". (ITALPRESS). spf/pal/red 11-Set-21 23:26