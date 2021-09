Calcio: Genoa. Ballardini “Stiamo bene, col Cagliari sarà bella sfida”

"Sarà una partita molto combattuta e con buoni contenuti tecnici", ha dichiarato il tecnico dei liguri GENOVA (ITALPRESS) – "Sarà una bella partita, molto combattuta con dei valori in campo. Sia noi che loro abbiamo giocatori di qualità. Immagino una partita equilibrata con dei buon contenuti tecnici". Presenta così la sfida di domani contro il Cagliari, l'allenatore del Genoa, Davide Ballardini. "Sono arrivati dei ragazzi che hanno completato la rosa – ha spiegato il tecnico dei liguri in conferenza stampa -. Abbiamo fatto senza e con la palla per portare tutti in buona condizione. Mi sembra che stiamo bene". Due settimane di pausa per gli impegni delle Nazionali ma Ballardini non ha dubbi sulle condizioni della sua squadra: "Stanno bene nonostante i tanti viaggi. Sono ragazzi giovani e hanno un'età in cui fanno presto a recuperare". Durante la sosta per Sirigu anche la bella emozione di indossare la fascia da capitano dell'Italia: "È un onore e una responsabilità per tutti noi avere un uomo e un giocatore così – ha sottolineato Ballardini -. Questa cosa ci dà forza e responsabilità". Infine, sull'inserimento in gruppo dei nuovi acquisti Ballardini ha concluso: "Alcuni stanno bene, altri meno. Vasquez è più tempo che è con noi e sta migliorando molto. Gli altri non sono ancora al meglio. Ma è possibile che qualcuno di loro, nonostante una condizione non eccellente, scenda in campo", ha chiosato l'allenatore del Genoa. (ITALPRESS). mra/ari/red 11-Set-21 13:36