Calcio: Ibra “Niente da invidiare a Messi e CR7, sono il migliore”

L'attaccante del Milan: "Non sono ossessionato dalla Champions" ROMA (ITALPRESS) – "Se parli di qualità intrinseche, non ho niente in meno rispetto a loro. Anzi, sono io il migliore. Se guardi i trofei… Sì, non ho vinto la Champions League, ma non ne sono ossessionato". Zlatan Ibrahimovic non si smentisce e, in un'intervista a 'France Football', tiene a precisare di sentirsi più forte di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. "Se mi manca il Pallone d'Oro? No, sono io che manco al Pallone d'Oro – ha aggiunto il 39enne attaccante svedese del Milan -In fondo, penso di essere il miglior giocatore del mondo". Ibra, che domenica contro la Lazio potrebbe tornare in panchina, ha ammesso però quanto sia superfluo paragonare tra loro i giocatori: "Tutti hanno giocato nella loro generazione, con diversi compagni di squadra… E' difficile fare confronti. Penso che tutti abbiano la loro storia e dovrebbero affrontarla". (ITALPRESS). mc/red 11-Set-21 11:46