Calcio: Italiano “Fiorentina ottava sorella? È presto per dirlo”

Il tecnico dei viola "Vincere a Bergamo non è semplice, siamo stati bravi" BERGAMO (ITALPRESS) – "Noi l'ottava sorella? È ancora presto ma vincere qui non è semplice. Negli ultimi anni questo campo è stato duro per chiunque. Nel primo tempo abbiamo fatto un'ottima gara, nella ripresa abbiamo sofferto come tutte ma siamo stati bravi". Questa l'analisi del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano dopo la vittoria per 2-1 sull'Atalanta al Gewiss Stadium. Decide una doppietta su rigore di Vlahovic che è ancora in trattativa per il rinnovo di contratto: "Va avanti da un bel po', presto si arriverà alla conclusione. Si allena in modo straordinario, va fortissimo e la partita è lo specchio dell'allenamento", ha detto ai microfoni di Sky Sport per poi soffermarsi sugli aspetti da migliorare. "Contro il Torino abbiamo avuto delle ripartenze per far male e anche oggi non siamo stati bravi nella rifinitura e nell'ultimo passaggio. Ma dobbiamo continuare a credere in quel che si fa. Siamo in costruzione ed è troppo bello vincere qui". Infine una battuta sui casi da moviola: "Può capitare avere episodi a sfavore o a favore. Non me la sento di commentare", ha concluso. (ITALPRESS). spf/pal/red 11-Set-21 23:23