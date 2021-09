L'azzurro battuto in volata a Trento dal belga e figlio d'arte Nys TRENTO (ITALPRESS) – Filippo Baroncini ha vinto la medaglia d'argento nella prova in linea riservata agli under 23 agli Europei di Trento. L'azzurro si è arreso allo sprint, in Piazza Duomo, al belga e figlio d'arte Thibau Nys, nuovo campione continentale. Bronzo per il grande favorito della vigilia, lo spagnolo Juan Ayuso. (ITALPRESS). mc/red 11-Set-21 13:02