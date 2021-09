Ciclismo: Tre Valli Varesine. Pogacar all’edizione del centenario

Il campione sloveno sarà al via della gara il prossimo 5 ottobre VARESE (ITALPRESS) – Tadej Pogacar sarà al via delle Tre Valli Varesine del centenario il prossimo 5 ottobre. Ad annunciarlo, il presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda Renzo Oldani. "Mauro Gianetti, team principal e amministratore delegato della formazione UAE Team Emirates – ha spiegato Oldani – ci ha assicurato la presenza del campione sloveno, vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France, attualmente impegnato nel campionato europeo a Trento". Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la data della presentazione della manifestazione valida come seconda prova del Trittico Regione Lombardia. Ospite della gara sarà anche il direttore generale del Tour de France Christian Prudhomme. (ITALPRESS). mc/red 11-Set-21 10:00