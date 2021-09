Tennis: Atp. Nadal con la stampella “Fuori per qualche settimana”

Il campione spagnolo "Tornato a casa e in via di guarigione" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Rafael Nadal resterà lontano dai campi per "qualche settimana". Il 35enne campione spagnolo ha comunicato ai suoi fans, attraverso Instagram, la necessità di fermarsi, postando una foto che lo ritrae con una stampella. "Ero a Barcellona con il mio team e l'equipe medica per ricevere un trattamento al piede – scrive Nadal, ex leader della classifica mondiale – che mi costringerà a qualche giorno di riposo e a qualche settimana fuori dai campi. Tornato a casa e in via di guarigione". (ITALPRESS). mc/red 11-Set-21 13:11