Calcio: Di Francesco “Servono tempo e punti”, Simeone dal 1′ a Bologna

Il tecnico gialloblù: "Non vedrete mai questa squadra prendere schiaffi" VERONA (ITALPRESS) – Vigilia di campionato per l'Hellas Verona di Eusebio Di Francesco. Allenamento nel primo pomeriggio, a porte chiuse al centro sportivo Paradiso di Peschiera, per i gialloblù, con seguente partenza per Bologna in vista della sfida in programma domani sera allo stadio Dall'Ara. In dubbio Veloso e Ceccherini sull'utilizzo dei quali il tecnico in conferenza stampa ha detto che deciderà a poche ore dalla gara. "Ho scelto di continuare su quanto fatto in passato perché condivido alcune scelte – ha detto Di Francesco – Non vedrete mai questa squadra prendere schiaffi. Le mie idee le sto inserendo ma occorre tempo. Ma quello che conta sono sempre i risultati ed oggi serve fare punti. Al Dall'Ara vogliamo uscire con un risultato positivo. Ci leghiamo tanto ai risultati e tutti noi meritiamo un risultato positivo. Simeone? Con l'Inter potevamo anche gestire meglio gli slot, avrei voluto inserire Giovanni ma non c'è stato modo. Domani invece sarà sicuramente della partita e partirà dal 1'. Se non recupera Ceccherini, Dawidowicz o Sutalo? Sono tornati tutti e due dalle nazionali e tengo in considerazione entrambi. Sono in ballottaggio per domani. A Bologna senza tifosi? Grande dispiacere per noi e grande vantaggio per loro". (ITALPRESS). ab/mra/glb/red 12-Set-21 17:56