Champions: Dias arbitra Malmoe-Juve, Turpin per Villarreal-Atalanta

Le due gare sono in programma martedì sera NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sarà il portoghese Artur Dias a dirigere martedì sera in Svezia la sfida fra Malmoe e Juventus, valida per la prima giornata della fase a gironi (gruppo H) della Champions League 2021-22. Dias non ha mai diretto i bianconeri ma con le italiane vante 5 vittorie (Fiorentina-Dnipro 2-1, EL '13-14; Qarabag-Roma 1-2, CL '17-18; Inter-Rapid Vienna 4-0, EL '18-19; Midtjylland-Atalanta 0-4, CL '20-21; Roma-Shakthar 3-0, EL '20-21), un pari (Zenit-Lazio 1-1, CL '20-21) e 4 sconfitte (Sparta Praga-Inter 3-1, EL '16-17; Fiorentina-Moenchengladbach 2-4, EL '16-17; Napoli-Lipsia 1-3, EL '17-18; Torino-Wolverhampton 2-3, EL '19-20). All'Estadio de la Ceramica, per Villarreal-Atalanta (gruppo F), è stato invece designato il fischietto francese Clement Turpin. Con lui le squadre italiane hanno raccolto 7 vittorie (Inter-Hajduk 4-0, EL '12-13; Napoli-Aik 4-0, EL '12-13; Feyenoord-Roma 1-2, EL '14-15; Roma-Barcellona 3-0, CL '17-18; Inter-Tottenham 2-1, CL '18-19; Salisburgo-Napoli 2-3, CL '19-20; Lazio-Borussia Dtm 3-1, CL '20-21), due pareggi (Lazio-Trabzonspor 0-0, EL '13-14; Sporting-Juve 1-1, CL '17-18) e 5 sconfitte (Young Boys-Udinese 3-1, EL '12-13; Milan-Arsenal 0-2, EL '17-18; Roma-Real Madrid 0-2, CL '18-19; Juve-Ajax 1-2, CL '18-19; Real Madrid-Inter 3-2, CL '20-21). (ITALPRESS). glb/red 12-Set-21 15:19