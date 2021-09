Gravina “sport unito a Monza dopo estate dal cielo azzurro”

"Un sogno di sperenza per tanti atleti" dice il presidente della Figc MONZA (ITALPRESS) – "Grazie a questo splendido progetto voluto dal presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani e dal presidente del Coni Giovanni Malagò possiamo rivivere quelle emozioni estive". Così Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio nel corso delle conferenza stampa all'Autodromo di Monza, dove, in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, su iniziativa del presidente dell'ACI, saranno festeggiati i campioni d'Europa di calcio e i campioni olimpici di Tokyo. "Ringrazio Angelo per aver permesso di uscire da vecchie logiche che dividono in maniera molecolare il nostro sport che oggi piu che mai è unito" aggiunge Gravina. "Dopo un'estate che regalato quelle emozioni che gli italiani hanno potuto vivere, con un titolo europeo di calcio conquistato dopo 53 anni, e i successi nelle Olimpiadi e Paralimpiadi. Un'estate dal cielo azzurro. Qualcosa che continua a lanciare verso un sogno di speranza tanti atleti che stanno facendo tanti sacrifici che permettere, tutti insieme, di uscire da questa maledetta pandemia che attanaglia dall'economia, al sociale, allo sport". (ITALPRESS). tvi/red 12-Set-21 11:28