Malagò “Sport fortemente coinvolto nel mantenere questa energia”

"Successi Nazionale ci ha dato giusta pressione" dice numero uno CONI MONZA (ITALPRESS) – "Siamo fortemente coinvolti nel mantenere questa energia". Lo ha detto il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della conferenza stampa a Monza, per la presentazione della festa dello sport azzurro in occasione del Gran Premio di Formula 1, con la presenza del commissario tecnico della Nazionale di calcio campione d'Europa, Roberto Mancini, di tutti i campioni olimpici di Tokyo. "La prima volta che hai chiamato eravamo a Tokyo" dice Malagò riferendosi al presidente dell'ACI Angelo Sticchi Damiani, ideatore di questa giornata di orgoglio azzurro, "ed io ho detto fantastico! Gonfi per il successo agli Europei, lo sport olimpico poteva cadere e farci male, ma forti e carichi di questo straordinario risultato ottenuto dalla nazionale di calcio ci ha dato la giusta pressione per ottenere i risultati che abbiamo visto". (ITALPRESS). tvi/red 12-Set-21 11:33