Serie A: D’Aversa “Bravi a recuperare due volte”

L'allenatore blucerchiato "Forse meritavamo qualcosa in più del pari" GENOVA (ITALPRESS) – "Siamo partiti forte, ci siamo trovati sotto dopo la punizione di Dimarco, ma siamo stati bravi a recuperare due volte contro i campioni d'Italia, facendo una gran prestazione, forse meritando qualcosa di più del pari. Va fatto sicuramente un plauso ai ragazzi. Nel complesso la squadra ha creato tante occasioni ed è importante ottenere risultati positivi dopo prestazioni del genere". Queste le parole di Roberto D'Aversa a Sky dopo il convincente pareggio ottenuto con l'Inter. "Il baricentro della squadra lo determinano i giocatori – ha spiegato il tecnico della Samp – Il primo anno al Parma con un giocatore come Bruno Alves, era più basso, qui con difensori come Colley e Yoshida posso tenere il baricentro più alto. Ogni partita abbiamo tuttavia cambiato l'interpretazione grazie alla bravura dei giocatori. Daamsgard oggi ha giocato più interno, non ha fatto la preparazione dopo gli Europei, è tornato dalla nazionale ed è normale che non abbia brillantezza, ma un giocatore come lui deve migliorare in alcuni aspetti evitando alcune ingenuità come la palla persa a metà campo. Anche se nel secondo tempo solo D'Ambrosio gli ha negato il gol. Quagliarella e Caputo? E' vero, hanno tirato meno in porta, bisogna rifornirli un po' di più sul tempo giocando in verticale, ma quando si fa il gol con il terzino è perché gli altri difensori erano impegnati su loro due". (ITALPRESS). spf/mra/glb/red 12-Set-21 15:30