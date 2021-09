Serie A: Gotti “Vittoria importante ma dobbiamo migliorare”

"Non sono totalmente soddisfatto per come abbiamo interpretato la gara" LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Sono felice per la vittoria e per la rete di Samardzic, ma non sono totalmente soddisfatto per come abbiamo interpretato la gara, soprattutto in alcuni momenti. E' vero che il caldo ha fatto il suo, ma questo valeva anche per i nostri avversari e per questo non mi ritengo pienamente soddisfatto". Così Luca Gotti ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria conquistata al 'Picco' con lo Spezia. "Alcune situazioni non siamo riusciti a gestirle per come mi aspettavo – ha infine concluso il tecnico della squadra friulana – Purtroppo non siamo riusciti a leggere dei momenti che confidavo sapessimo e potessimo affrontare in modo diverso ma così non è stato e su questo dovremo lavorare". (ITALPRESS). gbn/mra/glb/red 12-Set-21 18:44