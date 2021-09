Serie A: Juric “Buona partita ma possiamo fare meglio”

"Abbiamo preparato bene la gara sulle fasce per allargare la difesa della Salernitana" TORINO (ITALPRESS) – "La squadra ha fatto una buona partita e secondo me può fare meglio su certe cose, sciogliersi un po' in attacco, ma abbiamo fatto bene sulle fasce: l'abbiamo preparata bene lì per cercare di allargare la difesa a cinque della Salernitana e attaccare in mezzo". Ivan Juric può finalmente sorridere dopo la prima vittoria stagionale, il 4-0 alla Salernitana che ha sbloccato i granata. Anche le divergenze con la società sul mercato sembrano ormai alle spalle: "Negli ultimi tre giorni di trattative sono arrivati 4 giocatori, che sono tanti e possono darci una grande mano". (ITALPRESS). mra/glb/red 12-Set-21 18:44