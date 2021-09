Serie A: Pioli “Messo in campo più qualità della Lazio”

Adesso testa alla Champions "Il match con il Liverpool? Dobbiamo farci trovare pronti" MILANO (ITALPRESS) – "C'era da dimostrare che il Milan poteva giocare bene. Queste sono partite dove il livello è molto alto. Abbiamo messo in campo più qualità di loro e abbiamo vinto meritatamente. Leao? Ha solamente 22 anni, deve diventare ancora più efficace in zona conclusiva. Ci dà tante soluzioni, così come ce le dà Rebic. Chiunque metto in campo trovo equilibrio. C'è grande disponibilità da parte di tutti". Lo ha dichiarato Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la vittoria per 2-0 sulla Lazio. Sul ritorno in campo di Ibrahimovic: "Zlatan – prosegue ai microfoni di DAZN – non giocava da quattro mesi, quindi sono contento che sia entrato molto bene. Gli serve minutaggio e quello di oggi lo aiuterà. Il suo talento è evidente, ma dentro ha un fuoco incredibile: quando sei fatto così non senti gli anni che passano". Sulla prova della squadra invece: "Siamo stati bravi a trovare le traiettorie giuste. Speriamo di essere bravi a metterle in pratica anche nelle prossime partite. Ma ogni giocatore ha le sue caratteristiche, bisogna essere capaci di toccare i tasti giusti. I più esperti ti insegnano come ci si allena e quindi il mio compito è facilitato. Oggi mancava Giroud, ma anche Messias". "La strada la indirizza l'allenatore, ma la squadra è viva. Ci sono tante soluzioni da migliorare ma l'importante è continuare con questo spirito. Il match con il Liverpool? Dobbiamo farci trovare pronti. I nostri sogni rimarranno in ogni caso grandissimi", ha concluso Pioli. (ITALPRESS). spf/glb/red 12-Set-21 20:30