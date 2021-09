Calcio: Champions. Bonucci “Dobbiamo dimostrare meritarci maglia Juve”

"C'è da portare a casa una vittoria che può essere un bivio della stagione" MALMOE (SVEZIA) (ITALPRESS) – "I momenti complicati nella stagione possono capitare, noi dobbiamo essere al di sopra e lavorare senza stare a parlare. Sappiamo cosa dobbiamo dare in più, c'è da fare squadra". Così Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia dell'esordio in Champions League dei bianconeri in trasferta contro il Malmoe: "Se affrontare una squadra più debole può essere un'arma a doppio taglio? Dobbiamo guardare a noi stessi non gli avversari – ha sottolineato Bonucci -. C'è da portare a casa una vittoria che può essere un bivio della stagione, poi domenica ci sarà un'altra sfida importante – il riferimento alla gara col Milan – Noi esperti dobbiamo dare l'esempio in campo e fuori, dopo Napoli ha parlato Giorgio (Chiellini, ndr), adesso io. Abbiamo delle responsabilità nei confronti della squadra e della società. Dobbiamo crescere tutti velocemente. Dobbiamo dimostrare tutti ogni giorno di meritarci la maglia della Juve". (ITALPRESS). mra/glb/red 13-Set-21 19:03