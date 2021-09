Calcio: Champions donne. Girone Juve con Chelsea, Wolfsburg e Servette

Le bianconere pronte a vivere la loro prima esperienza nel torneo TORINO (ITALPRESS) – Le Juventus Women sono pronte a vivere la prima fase a gironi della storia della Uefa Women's Champions League. Le bianconere si sono conquistate l'accesso ai raggruppamenti con le vittorie convincenti su Kamenica Sasa (12-0), St. Polten (4-1) e Vllaznia (successo 2-0 all'andata e 1-0 al ritorno). Le campionesse d'Italia, reduci dal 3-0 al Verona in campionato, sono state inserite nel Gruppo A insieme a Chelsea, Wolfsburg e Servette, quest'ultima già affrontata in una delle amichevoli del pre campionato. "Sicuramente non si tratta di un girone semplice, tenendo in considerazione che due delle tre squadre che andremo ad affrontare occupano il terzo (Wolfsburg) e il quinto (Chelsea) posto nel ranking europeo – ha ammesso l'Head of Juventus Women, Stefano Braghin -. Negli ultimi tre anni abbiamo affrontato e affronteremo le tre squadre con il coefficiente più alto. Lo stesso Servette è una squadra in grande ascesa, ma ce la giocheremo alla pari. Con le altre due corazzate del calcio europeo non partiremo sicuramente sconfitte e ci giocheremo le nostre carte con la consapevolezza che i progetti hanno età differenti. Non regaleremo niente a nessuno e cercheremo di trarre insegnamento da ogni gara che giocheremo". (ITALPRESS). mra/mc/red 13-Set-21 14:53