Calcio: Champions. Juve, Allegri anche a Malmoe senza Chiesa

Rientrano i terzini sudamericani Danilo, Cuadrado e Alex Sandro TORINO (ITALPRESS) – Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha reso nota la lista dei convocati per il primo match della fase a gironi di Champions League che vedrà i bianconeri impegnati in trasferta domani sera contro gli svedesi del Malmoe. Nell'elenco non figura Federico Chiesa, che non ha recuperato del tutto dopo l'infortunio subito in Nazionale. Tornano a disposizione invece i tre terzini sudamericani, ovvero Danilo, Cuadrado e Alex Sandro. Questa la lista completa. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Ramsey, Mckennie, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski. Attaccanti: Morata, Dybala, Kean. (ITALPRESS). mra/pdm/com 13-Set-21 15:25