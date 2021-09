Calcio: Champions, Nagelsmann “Barça senza Messi? Resta squadra forte”

"Hanno giocatori importanti come Frankie De Jong o Pedri" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Siamo pronti a tutto, non penso siano molto peggiorati rispetto alle ultime stagioni". Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, non ammette cali di tensione della sua squadra e vuole esordire al meglio in Champions League. La formazione tedesca sarà opposta al Barcellona e ha intenzione di iniziare col piede giusto la competizione: "Sicuramente il Barça non ha più l'imprevedibilità di quando aveva Messi, ma in rosa ci sono giocatori importanti come ad esempio Frenkie De Jong o Pedri". In conferenza stampa è intervenuto anche il portiere e capitano dei bavaresi, Manuel Neur: "Mi aspetto una partita diversa rispetto all'8-2 di poco più di un anno fa. Entrambe le formazioni sono diverse. Messi? Ci saranno nuovi giocatori che vorranno mettersi alla prova. Il Barcellona non è sicuramente una squadra debole", ha concluso Neuer. (ITALPRESS). mra/red 13-Set-21 17:14