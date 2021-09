Calcio: Champions. Palomino “Moreno giocatore forte, speriamo far bene”

"Vogliamo onorare l'inizio della coppa, siamo una squadra" VILA REAL (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Gerard Moreno per loro è un giocatore molto importante, spero di giocare una buona gara, ma in squadra non c'è solo lui. Hanno qualità, speriamo di dare il massimo". José Palomino, difensore dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match contro il Villarreal: "Inizia una nuova Champions, speriamo di fare una grande gara. Il livello è quello – ha evidenziato il difensore argentino -, parliamo delle migliori squadre d'Europa. Speriamo di onorare l'inizio della coppa. Siamo una squadra, vogliamo migliorare, fare cose buone. Lavoriamo duramente per fare ogni anno meglio". (ITALPRESS). pia/glb/red 13-Set-21 19:20